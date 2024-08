De Roeck komt met onverwachte wending in dossier van Pierre Dwomoh

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het vertrek van Pierre Dwomoh leek helemaal rond. Die ging plots niet meer door en nu is er een totaal ander verhaal te horen.

Pierre Dwomoh speelde het voorbije seizoen op uitleenbasis bij RWDM en deed dat niet onaardig. Hij ligt dit seizoen nog onder contract bij Royal Antwerp FC.

Daar was er geen plaats meer voor de jonge Belg, waardoor een transfer de oplossing moest worden. Die leek met Toronto FC helemaal rond, maar plots werd de deal afgeblazen.

Er zou dan toch geen akkoord gevonden zijn over de beperkte transfersom die met de deal gemoeid was, zo was bij verschillende bronnen te horen.

Dwomoh trainde volgens dezelfde bronnen zelfs niet mee bij Antwerp, ook al gaf de club aan dat het omwille van financiële redenen volop wil inzetten op jongeren.

Plots is er een ander verhaal te horen op de persconferentie van Jonas De Roeck toen hij gevraagd werd naar de positie van Björn Engels en Pierre Dwomoh.

“Pierre traint ondertussen buiten, weliswaar individueel. Voor hem ziet het er goed uit richting de komende weken”, liet De Roeck weten aan Gazet van Antwerpen.

Het ziet er dan ook naar uit dat Dwomoh zijn kans zal krijgen bij Antwerp. Aan hem om die met beide handen te grijpen.