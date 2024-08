Reactie KRC Genk-coach Thorsten Fink kan na dramatische avond toch met goed nieuws komen

KRC Genk blijft na speeldag twee achter met 1 op 6. Na de 3-1 nederlaag tegen OH Leuven moet het besef stilaan komen dat het echt beter moet. Toch kunnen we ook wel goed nieuws brengen over de club.

KRC Genk heeft niet zijn leukste zaterdagavond achter de rug. De club ging met 3-1 onderuit op het veld van OH Leuven. Een zeer frustrerende avond voor Thorsten Fink en zijn troepen. Coach Fink mocht het na afloop komen uitleggen. Eén van zijn verklaringen was een gebrek aan ervaring. De coach zou wel eens kunnen kiezen voor een iets oudere kern volgend weekend. "Ik denk dat we wat meer ervaring nodig hebben", vertelde hij tijdens het persmoment. Maar waar gaat die ervaring dan vandaag komen? Er ontbreken nog enkele belangrijke spelers. Bilal El Khannouss en Zakaria El Ouahdi zitten op de Olympische spelen met Marokko, al worden ze allebei in verband gebracht met een transfer. "Ik weet niet wat er deze week gaat gebeuren, ook met de transfermarkt", gaat de Genkse trainer verder. Maar meteen nadien komt hij wel met erg goed nieuws. Ken Nkuba, die tegen Standard geblesseerd uitviel, kan volgende week tegen Club Brugge weer spelen. "Ja, hij is weer een optie. Dat is toch wat de dokters zeiden", klonk het nog bij Fink.