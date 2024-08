Nicky Hayen met goede dosis keuzestress: "Hij komt in aanmerking voor speelminuten"

Club Brugge beschikt momenteel over een zeer ruime kern. Het zorgt voor enige keuzestress bij trainer Nicky Hayen.

Club Brugge speelt op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League op bezoek bij Standard. Trainer Nicky Hayen kan over een heel brede kern beschikken om spelers uit te selecteren.

Geen gemakkelijke opdracht voor Hayen, maar ook niet voor de spelers zelfs, zo geeft de trainer mee op zijn persconferentie. “Dat betekent dat iedereen scherp moet trainen, en dat was deze week ook onze boodschap”, stelt Hayen aan Het Nieuwsblad.

Er valt meteen een nieuwe naam. “Ook Jashari komt ondertussen in aanmerking voor speelminuten. Hij presenteert zich, net als alle nieuwkomers, enorm positief. Het niveau op training gaat omhoog, dus de coaching staff kan daar alleen maar tevreden om zijn.”

Standard verraste met een punt op de openingsspeeldag tegen KRC Genk. Hayen is alvast op zijn hoede “Net als veel ploegen zijn ze nog niet klaar en werken ze momenteel met veel jonge gasten die van SL16 komen. Maar de laatste dagen werd wel kwaliteit binnengehaald.”

Bovendien is het nooit gemakkelijk om aan de boorden van de Maas te spelen, met het enthousiaste thuispubliek. “Op Sclessin wordt het hun eerste thuismatch van het seizoen: er zal passie en energie zijn. Daar mogen we ons alleszins aan verwachten.”

Van stress is alleszins geen sprake. “Of er druk is? Die zal dan vooral van buitenaf komen. Hier zijn we ontspannen en werken we aan de juiste zaken. Tegen Mechelen was het niet goed, maar we creëerden wel voldoende kansen om te winnen. Onze efficiëntie moet omhoog en het spel moet nog beter.”