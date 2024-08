Antwerp of Anderlecht? Frank Boeckx zegt wie favoriet is voor deze partij

Met Royal Antwerp FC en RSC Anderlecht staan vanmiddag twee winnaars van de eerste speeldag tegenover elkaar.

Royal Antwerp FC won hun opener tegen Charleroi, RSC Anderlecht zegevierde na een late goal van Stroeykens tegen STVV. De twee ploegen staan vanmiddag op de Bosuil tegenover elkaar.

Voor paarswit zijn er dit keer ook supporters bij, al mogen Riemer en co zich zo goed als zeker aan een heel warme ontvangst op de Bosuil verwachten.

“Daar zal wel sfeer zijn en ruimte om te voetballen. We zullen zien of er beterschap in zit”, zegt Frank Boeckx in De Zondag. “Antwerp is nog altijd een goeie, volwassen ploeg die zeker thuis favoriet is tegen het nog wat zoekende Anderlecht.”

Boeck weet al van wie het gevaar bij de thuisploeg zal komen. “Ik denk dat Jonas De Roeck in gedachten had om met deze kern 4-2-2-2 te spelen, maar dat het na het vertrek van Ilenikhena eerder 4-3-3 zal worden. Dan zal het Balikwisha zijn die het zal moeten doen.”

Jonas De Roeck is geen onbekende voor Boeckx. De twee waren in het verleden nog ploegmaats en bij Anderlecht werkten ze als trainers samen.

“Jonas is een beetje vergelijkbaar met Kompany. Hij wil balbezit en een snelle balcirculatie zien. Ik denk dat hij een vrij complete coach is. Hij is altijd rustig en zal nooit een beslissing nemen zonder zijn staf te raadplegen.”