'Beerschot gaat voor dubbelslag en wil aanvallende versterking halen in Challenger Pro League'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot heeft op speeldag 1 al meteen een punt kunnen pakken tegen OH Leuven. Maar er is nog werk na de 3-1 nederlaag tegen Union SG, coach Dirk Kuyt weet dat er nog versterking op komst is. Die wil de club gaan zoeken in de CPL.

Beerschot kon zich afgelopen seizoen verzekeren van promotie naar eerste klasse onder coach Dirk Kuyt. De club speelde op de eerste speeldag al meteen gelijk tegen OH Leuven. Een week later verloor het wel met 3-1 tegen Union SG. Er is nog heel wat ruimte voor verbetering, en dat weet ook coach Dirk Kuyt. De Nederlander kondigde al vaker aan dat er versterking komt. Hij zou graag iedere plaats dubbel bezet zien. En daarvoor zijn ze in eigen land gaan zoeken, in de Challenger Pro League. Eerder raakte al bekend dat Beerschot haar oog had laten vallen op Rune Paeshuyse van KAS Eupen. Maar daar blijft het niet bij. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Antwerpse club nu ook Isaac Nuhu willen halen bij Eupen. De 22-jarige aanvaller zou geen overbodige versterking zijn. Nuhu werd in 2020 gehaald bij ASPIRE Football Dreams, in zijn thuisland Ghana. Sindsdien speelde hij al 90 wedstrijden bij de Panda's waarin hij 10 keer kon scoren en goed was voor zes assists.