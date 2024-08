Hasi heeft geen tijd om niet hard te zijn voor KV Mechelen-spelers: "Aan mij vraagt ook niemand hoe ik mij voel"

Besnik Hasi staat bij KV Mechelen met een enorme gedrevenheid te coachen. Soms moeten spelers hierdoor ook een harde boodschap slikken.

Er zijn coaches die na elke match hun spelers in bescherming nemen, wat de omstandigheden ook zijn. Besnik Hasi stoorde zich in het duel met Westerlo zodanig aan sommige fouten dat hij de verantwoordelijken ook bij naam en toenaam noemt. Het is aan de spelers van KV Mechelen om hier goed mee om te gaan.

Onder andere de veroorzaakte strafschop lag de Albanees op de maag. Bij 0-0 tackelde Toon Raemakers op bezoeker Sayyadmanesh: na een VAR-tussenkomst ging de bal op de stip. "Dat is een onnodig weggegeven penalty. Als je niet honderd procent zeker bent van de bal, moet je daar niet tackelen", oordeelt Hasi.

Jeugdzonde van KVM-talent Belghali

Een les voor de verdediger, maar vooral ploegmaat Rafik Belghali moest het ontgelden. Hasi bracht de 22-jarige rechtsachter in bij de rust. Belghali, nochtans op offensief vlak een talent, lag aan de basis van de 1-3. "Dat is een jeugdzonde. Die pass moet je nooit geven. Rafik speelt de bal kwijt en loopt dan ook nog eens naar voren."

© photonews

In de slotminuten haalde Hasi Belghali opnieuw naar de kant. Pijnlijk voor de speler, toch? "Ik moet proberen om matchen te winnen. Het is ook niet enkel dat tegendoelpunt, Rafik speelde nagenoeg alle ballen kwijt. Ik moet dan bezig zijn met wat we nodig hebben. Je krijgt niets cadeau in deze wereld", klinkt de levensles.

Oplossingen zoeken bij KV Mechelen

"Bij 2-3 denk ik alleen: hoe kunnen wij de 3-3 maken? Niet aan gevoeligheden. Aan mij vraagt ook niemand hoe ik mij voel." Wellicht een verwijzing naar het feit dat het nog wachten is op transfers en meer fitte spelers. "Ik zeg daar ook niets over. Ik werk verder en zoek oplossingen. Rafik moet ook oplossingen zoeken en harder werken."