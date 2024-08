"Riemer buiten": Brian Riemer reageert op het ongenoegen van het publiek en legt de wissel van Kasper Dolberg uit.

Het publiek van Anderlecht heeft zijn ontevredenheid geuit tegen Brian Riemer toen de Deense coach Kasper Dolberg in de 75e minuut wisselde. Maar de Deen heeft deze ogenschijnlijk verrassende beslissing uitgelegd.

RSC Anderlecht slaagt in zijn seizoensstart: twee (kleine) overwinningen, een 6/6 - beter dan vorig seizoen - en gedeeld leider met KVC Westerlo. In het spel? Dat is niet zo schitterend, maar weinig topclubs zijn dat al vanaf het begin van de competitie.

Toch weet Brian Riemer dat dit seizoen de supporters van Anderlecht weinig geduld zullen hebben. In hun ogen is het spel van de club onwaardig voor zijn status, een status die de club onlangs nog meer heeft benadrukt met de beroemde slogan "Noblesse Oblige".

Uitleg van de wissel van Dolberg door Riemer

"Iedereen heeft recht op zijn mening, dat is wat mooi is aan voetbal. Ik voel ook veel steun vanuit het publiek en de club", relativeert Riemer met een glimlach. Een van de keuzes die de woede van de supporters heeft veroorzaakt, en zelfs luide "Riemer buiten" in de tribunes heeft veroorzaakt, is de wissel van Kasper Dolberg.

© photonews

"Ik ben blij dat je hierover begint, want vaak weten supporters niet wat er schuilgaat achter een beslissing", begint de Deen. "Nu kan ik het uitleggen. Kasper Dolberg kwam terug na het EK met heel weinig ritme, omdat hij geen enkele minuut gespeeld heeft. In de eerste wedstrijd kon hij langer spelen omdat er weinig intensiteit was".

"Het was vandaag een heel ander verhaal. Vlak voordat ik hem verving, kwam hij naar me toe en zei: 'Brian, het is voorbij voor mij'. Vandaar zijn wissel. Ook Killian (Sardella) was doodop, hij heeft enorm veel gelopen op een zeer hoog intensiteitsniveau", gaat Brian Riemer verder.

Gelukkig voor de trainer van Anderlecht was de invalbeurt van Luiz Vazquez doorslaggevend. De Argentijn droeg bij aan de goal. "En Majeed Ashimeru maakte het doelpunt, net zoals Mario Stroeykens die scoorde toen hij inviel tijdens de eerste wedstrijd. Ik ben erg blij dat ze kunnen bewijzen dat ons team niet alleen uit elf spelers bestaat, maar dat de bank ook erg belangrijk is."