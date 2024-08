'Basisspeler Genk vertrekt zo goed als zeker, maar... ook Anderlecht informeert naar hem'

McKenzie kwam nog niet in actie dit seizoen bij Genk en de kans dat dat nog zal gebeuren, is heel klein te noemen. De Amerikaanse verdediger hoopt op een transfer en die lijkt er ook te komen.

Vanuit Duitsland is er immers heel wat interesse voor de 25-jarige international. Werder Bremen, Mainz en Stuttgart hebben allemaal geïnformeerd naar hem.

Maar... Sky Sport-journalist en transferexpert Florian Plettenberg meldt ook dat... Anderlecht interesse zou hebben. Daar haalden ze met Jan Carlo Simic wel al een nieuwe verdediger, maar ze willen er nog wel eentje gezien het drukke programma.

Een transfer naar Brussel zou echter heel gevoelig liggen en McKenzie verkiest een transfer naar het buitenland. Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten.

Met nog één jaar contract in de Cegeka Arena kan Genk ook niet heel veel meer vragen. Hij zou voor een som tussen de 3 en 5 miljoen de club kunnen verlaten.

