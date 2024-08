Gentse krijger schuwt de harde woorden niet voor zijn ploegmaats: "We bestonden niet"

KAA Gent was in de eerste helft onherkenbaar tegen promovendus Dender. In de tweede was het iets beter, maar ook nog ver weg van het beste niveau. Stefan Mitrovic was niet te benauwd om de vinger op de wonde te leggen.

De krijger achteraan was hard. "We bestonden niet op het veld", opende hij. "We kwamen niet in ons spel, elke tweede bal was voor de tegenstander. De grinta was zoek, geen idee hoe en waarom."

"Voor de match had ik wel een voorgevoel dat het een moeilijke match ging worden – een promovendus is altijd extra gemotiveerd en hebben het voordeel nog niet gekend te zijn. Respect voor hun prestatie."

De tweede helft was beter, maar de Buffalo's konden wel amper iets creëren. "We moeten geduldiger leren zijn in plaats van te veel te forceren. Defensief en offensief moet het een stuk beter."

In de Planet Group Arena viel bij veel waarnemers te horen dat Gent niet de spelers heeft voor het 4-3-3-systeem van Wouter Vrancken. "Die late tegengoal heeft niets te maken met het systeem – we moeten daar gewoon beter verdedigen. Met onze prestatie in de tweede helft hadden we minstens een punt thuis moeten houden.”

De knop zal wel snel omgedraaid moeten worden. “Het is nu inderdaad zaak om ons Europees te kwalificeren – dat is ons hoofddoel. De Belgische competitie is nog maar net begonnen. 1 september mag er wel snel zijn zodat iedereen de volledige focus op Gent kan hebben. Er is nog op veel vlakken progressie te boeken”, sloot de Serviër af