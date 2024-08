📷 OFFICIEEL Dender heeft nieuwe spits met ervaring beet

FC Dender won zondag van KAA Gent. Een dagje later trekt de club ook nog een nieuwe spits aan.

FC Dender zorgde voor de stunt van de tweede speeldag door op bezoek bij KAA Gent de drie punten mee te pakken dankzij doelpunten van Soladio en Berte.

De club heeft vandaag echter nog een nieuwe spits aangetrokken, zo laat FC Dender weten op zijn officiële kanalen. “FC Dender is trots om aan te kondigen dat Aurélien Scheidler zich heeft aangesloten bij onze club”, klinkt het.

De 26-jarige spits wordt gehuurd van de Italiaanse tweede klasser SSC Bari tot het einde van het seizoen. Er is ook een aankoopoptie bij de uitleenbeurt voorzien.

Daarvoor speelde de Fransman onder andere voor FC Andorra, Dijon, AS Nancy en US Orléans, met aardig wat mooie resultaten.

“Hij scoorde al 21 doelpunten in Ligue 2, vijf in LaLiga 2, drie in Serie B en één in Ligue 1. Op zijn jonge leeftijd, brengt hij dus wel al heel wat ervaring mee naar het Dender Football Complex”, voegt de club er nog aan toe.