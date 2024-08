Patrick Goots benoemt lastig probleem bij Antwerp, maar zegt ook hoe het aangepakt kan worden

Antwerp heeft net niet kunnen winnen van Anderlecht. The Great Old had zeker de betere kansen, maar efficiëntie ontbrak vooral tegen paars-wit.

Antwerp won op de eerste speeldag met 0-1 van Charleroi, maar kon een week later tegen Anderlecht de drie punten niet thuis houden. Het ontbrak de troepen van Jonas De Roeck vooral aan efficiëntie. "Antwerp werd tegen Anderlecht (1-2) geconfronteerd met een ongeschreven wet in het voetbal", begint Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. "Wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus. Als ik de doelrijpe schoten optel, was het verschil tussen Antwerp en Anderlecht zéér groot." "De efficiëntie ontbrak, iets wat ik vorige week in Charleroi ook aanhaalde en wat vorig seizoen eveneens herhaaldelijk ter sprake kwam", merkt Goots ook op. "Vooral die vrije schietkans van Ondrejka, die net voor de gelijkmaker zijn bal niet tussen de palen kreeg, moet beter voor iemand met zijn traptechniek. Een goal had Ondrejka, na een moeilijk eerste seizoen bij Antwerp, kunnen bevrijden." De ex-speler van Antwerp weet ook hoe dat probleem aangepakt kan worden. "Efficiëntie heeft vooral met vertrouwen te maken. Het goede gevoel krijg je door scherp te zijn in afwerkingsvormen op training. Wie daar merkt dat de ballen makkelijk binnenvliegen, zal ook in wedstrijden met meer vertrouwen naar doel schieten." Maar hij zag zeker ook goede zaken. "Ik zag een heel gedreven Antwerp, dat hoog druk durfde zetten, met Odoi die mee inschoof. Coosemans en co. bibberden en beefden meermaals bij het uitvoetballen, da’s de verdienste van Antwerp. Er werd in de zone van de waarheid vaak de trekker overgehaald en vooral niet te veel lateraal gevoetbald. Dat laatste heb ik graag", besluit Goots.