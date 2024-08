Twee speeldagen ver en analist ziet coach al in zware problemen: "Met deze trainer wordt het een heel zwaar seizoen"

0 o 6 en een pandoering van Charleroi op het eigen veld... Nieuwe STVV-trainer Christian Lattanzio heeft nu al weinig krediet meer. Analist Vital Borkelmans heeft duidelijk geen hoge pet op van de Italiaan.

Borkelmans is zelfs hard in HBvL. "Met deze trainer komt STVV dit seizoen in de problemen. Het is misschien wat vroeg om dat nu al te verkondigen, maar wat ik in de eerste twee wedstrijden van STVV heb gezien, stelt me allesbehalve gerust", zegt hij in de krant.

Lattanzio legt de nadruk op het verdedigend aspect, dat was al te zien op Anderlecht. Maar daarmee gaan de Kanaries niet veel punten rapen. "Bij de rust stond het al 0-4. Sorry, maar dan heeft het publiek overschot van gelijk als ze hun onvrede uiten.”

Borkelmans ziet dan ook geen aanvallende patronen. STVV kan amper iets creëren. "Dat is hen misschien twee keer gelukt. Ze lijken wel op een misser van de tegenstander te speculeren om aan kansen te komen."

"Het is dan ook geen toeval dat ze op die manier de eerredder scoren. Die lucky goal van Zahiroleslam was hun eerste bal tussen de palen van dit seizoen. Dat zegt genoeg.”

Hij ziet STVV dan ook een heel moeilijk seizoen tegemoet gaan en daar heeft het bestuur ook zijn hand in. "Het is niet verantwoord om je ploeg zo aan het seizoen te laten beginnen. Als je al je sterkhouders verkoopt, dan moet je er toch al minstens één of twee hebben vervangen voor de start van de competitie. Met dit soort voetbal vrees ik dat de tribunes snel weer gaan leeglopen.”