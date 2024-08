OFFICIEEL: Antwerp neemt afscheid van sterkhouder die naar Italië trekt

Antwerp moet afscheid nemen van Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder maakt de overstap naar het Italiaanse Udinese.

Zijn transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu werd het ook officieel aangekondigd. Jurgen Ekkelenkamp verlaat Antwerp en trekt naar Udinese.

Jurgen Ekkelenkamp werd al een tijdje in verband gebracht met een transfer. Het dossier werd steeds concreter, zeker toen duidelijk werd dat hij zijn medische tests zou afleggen.

Nu is ook alles officieel in orde. De middenvelder zal dus volgend seizoen bij Udinese spelen in de Serie A. Afgelopen seizoen werd de club 15e in de Italiaanse hoogste klasse.

'Ekkelenkamp speelde alles samen 92 wedstrijden voor onze club, scoorde daarin 11 keer en deelde evenveel assists uit. Als middenvelder had hij een belangrijk aandeel in het behalen van 'Den Dubbel', twee seizoenen geleden', klinkt het nog bij de club.