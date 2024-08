CEO Philippe Bormans spreekt klare taal over hoe de mercato van Union SG nog gaat lopen

Union Saint-Gilloise zal de derde kwalificatieronde van de volgende Champions League spelen tegen Slavia Praag. Als ze zich kwalificeren voor de competitie, zouden de spelers van Union Saint-Gilloise meerdere miljoenen euro's in hun kas zien komen.

Union Saint-Gilloise is al erg actief geweest op de transfermarkt, met de komst van 6 spelers. Nu is het echter al wel een tijdje geleden dat ze nog een nieuwe aanwinst konden voorstellen.

"Tot nu toe zijn we waar we willen zijn", reageerde Union-CEO Philippe Bormans bij Sudinfo. "Het was belangrijk dat de coach en de staf konden werken met een kant-en-klaar team."

Bormans was vervolgens vrij geruststellend over de rest van de transferperiode. "Er zijn nog vijf weken. De markt is open tot 6 september. Het is waarschijnlijk dat nog spelers de club zullen verlaten. Sommigen hebben goede kansen om een transfer te versieren."

Op woensdag zal Union de heenwedstrijd van de kwalificaties tegen Slavia Praag spelen, in Tsjechië. Kwalificatie voor de Champions League zou een grote financiële opsteker zijn. "De spelers kennen het belang van deze wedstrijd", vervolgde Bormans.

Zal dit het verloop van de transfermarkt veranderen? Niet volgens Bormans. "Dat is de vraag die me twee jaar geleden werd gesteld voor de matchen tegen Rangers. En opnieuw zal ik 'nee' antwoorden. We zullen blijven werken op dezelfde manier, dat wil zeggen met aanvankelijk onbekende spelers. Spelers aan wie we ons volledig vertrouwen zullen geven."