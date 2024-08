Dender verrast bij seizoensbegin... Kleinste budget, maar héél slim gekocht: 9 spelers voor een kwart miljoen euro

Volg FCV Dender EH nu via WhatsApp!

FCV Dender EH prijkt met vier op zes mee bovenaan in de stand. Dat wil nog niets zeggen, maar elk punt dat ze pakken is van goudwaarde. Met het kleinste budget van eerste klasse moeten ze het behoud afdwingen. Geen makkelijke taak, maar het zag er in de eerste wedstrijden alvast goed uit.

Dender heeft negen nieuwe spelers gehaald. Enkel voor Malcolm Viltard, de 21-jarige verdedigende middenvelder, werd een transfersom neergeteld. Maar hij lijkt zijn 250.000 euro alvast meer dan waard te zijn. In de eerste match tegen Union legde hij Cameron Puertas aan banden en dat is er niet veel gegeven. In de tweede match tegen Gent domineerde hij het middenveld van Gent door zowel Kums als Delorge te beletten het spel te verdelen. Van de 9 nieuwkomers speelden er ook al vijf een grote rol in het behaalde puntenaantal. Als invaller scoorde Mohamed Berte - overgekomen van het teloorgegane KV Oostende - de winnende treffer tegen Gent. Vooral de achterlinie maakte al indruk. Ruyssen, Cools en Pupe blijken heel moeilijk te passeren. Verrassend daarbij is dat Cools, opgeleid bij Anderlecht, op zijn 27ste zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League en al twee heel sterke prestaties afleverde. Vincent Euvrard koos dan weer voor een tweespitsensysteem waarin Soladio en Nsimba voor heel wat problemen zorgen bij de tegenstander. Bij Gent moesten Brown en Fadiga in de organisatie blijven staan om hun twee centrale verdedigers bij te staan. Zo konden de backs dus niet aan aanvallen denken. Dender lijkt op een heel slimme manier aangekocht te hebben en zal het zo nog veel ploegen heel moeilijk maken. Het is nog vroeg op het seizoen, maar de Oost-Vlamingen lijken zeker geen vogel voor de kat.