KV Kortrijk ziet aanvaller vertrekken naar Nederland

Volgens journalist Sasha Tavolieri staat Dylan Mbayo op het punt uitgeleend te worden aan het Nederlandse PEC Zwolle met optie tot aankoop. Mbayo heeft vanmorgen de medische testen goed doorstaan. Het officiële nieuws volgt in de komende uren.

De aanvaller werd vorig seizoen al eens voor een half jaar uitgeleend aan het Nederlandse Dordrecht. Daar wist hij twee keer te scoren in 19 wedstrijden.

Eerder speelde Mbayo in België voor Lokeren en AA Gent voordat hij in 2021 naar het Guldensporenstadion verhuisde. In de Jupiler Pro League kwam hij 66 keer in actie.

De 22-jarige aanvaller heeft volgens Transfermarkt een waarde van 500 duizend euro. Na afloop van de uitleenperiode zal blijken of hij nog een toekomst heeft bij Kortrijk.

Dylan Mbayo kan zondag al zijn debuut maken voor PEC Zwolle. PEC gaat dan op bezoek bij Utrecht op de eerste speeldag van de Eredivisie.

🔴⚪️ Infos #KVKortrijk :

🇧🇪 Dylan Mbayo set to be loaned with option to buy at #PECZwolle in #Eredivisie.

🗣️ Agreement found on personal terms.

✅ Deal done as Mbayo did medical tests early this morning.

💬 Official in the coming hours. #mercato #JPL #KVK pic.twitter.com/u6ftjutnvI