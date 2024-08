PSG heeft mogelijke opvolger van Mbappé gevonden in de Premier League

Na het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid is Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe vedette. En die zouden ze gevonden hebben in de Premier League.

Jadon Sancho werd in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Manchester United gehaald. In Manchester heeft de Engelsman echter nooit echt zijn stempel kunnen drukken. Na een conflict met coach Erik ten Hag werd Sancho vorig seizoen zelfs naar de B-kern gestuurd.

Met het EK in gedachten wilde Sancho graag meer speeltijd. Deze winter klopte zijn voormalige club Dortmund aan voor een uitleenbeurt. Tijdens zijn halfjaar in Duitsland bewees Sancho dat hij nog steeds goed kan voetballen. Al werd dit niet beloond met een EK selectie.

Sancho’s prestaties in Duitsland zijn niet onopgemerkt gebleven. Dortmund toonde meteen interesse in hun voormalige sterspeler, maar de vraagprijs van United bleek te hoog. Volgens Sky Sports heeft PSG nu concrete interesse in Sancho.

De Engelsman heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 30 miljoen euro. Een fractie van wat United destijds betaalde. Ook zou een ruildeal met middenvelder Manuel Ugarte, die een waarde heeft van 45 miljoen euro, tot de mogelijkheden behoren.

Sancho traint voorlopig terug mee met de Engelse topclub. Al is de kans zeer klein dat hij na 31 augustus nog op Old Trafford speelt.