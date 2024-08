'Antwerp troeft heel wat clubs af en heeft groot talent beet, medische tests zijn al afgelegd'

Antwerp zou een geweldige deal kunnen doen op de transfermarkt. De club gaat Farouck Adekami snel contracteren.

Antwerp hielde het nog relatief rustig op de transfermarkt voorlopig. De club is met een beperkt budget op zoek naar jonge spelers met heel wat potentieel.

En The Great Old zou wel eens een diamant kunnen gevonden hebben. Er was al even geweten van interesse in de jonge Farouck Adekami, maar die transfer zou nu zo goed als rond zijn.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft hij zijn medische tests afgerond in Antwerpen. De aanvallender middenvelder komt over van de Right to Dream Academy in Ghana.

Antwerp troeft verschillende clubs uit België, Scandinavië, Frankrijk en Duitsland af voor Adekami. Zijn transfer zou snel bekendgemaakt worden door de The Great Old.