Castro-Montes scherp voor Union na zware domper: "We hebben collectief gefaald"

Union SG ging woensdagavond met 3-1 de boot in tegen Slavia Praag. In Brussel zal er nog gestunt moeten worden om door te stoten.

Union SG nam het woensdagavond op tegen Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League. De Tsjechische ploeg won verdiend met 3-1.

Alessio Castro-Montes had er geen goed gevoel bij na afloop. "Heel ontgoocheld. We wilden ten minste een goede uitgangspositie halen, maar de eerste 60 à 70 minuten waren we de mindere ploeg en stonden we verdiend 3-0 achter", begint hij bij Sporza.

"Dat ene doelpunt geeft ons toch een tikkeltje hoop en daarna zat er nog meer in. Maar dan krijg je een vermijdbare rode kaart tegen en dan wordt het heel moeilijk", gaat hij verder.

De flankspelers is bijzonder streng voor zijn ploeg. Hij ziet dat er nog wel iets mogelijk is, al zal er een stunt nodig zijn. "Ook volgende week wordt het moeilijk, maar niet onmogelijk."

"Het is een lastige ploeg om tegen te spelen en tegen te verdedigen, zeker met hun lengte. Misschien misten we wel Burgess, maar even goed was het met hem ook zo gelopen. We hebben collectief gefaald vandaag", besluit hij.