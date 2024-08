Dan toch nog niet klaar op de mercato? 'Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op nieuwe middenvelder'

Club Brugge deed al heel wat mooie inkomende transfers deze zomer. Het huiswerk lijkt gedaan, maar nu zou blauw-zwart zijn oog nog wel op een middenvelder hebben laten vallen.

Club Brugge heeft op de transfermarkt al enkele mooie moves gemaakt deze zomer. De club haalde al heel wat spelers met Jashari, Tszolis, Nilsson, Romero en Siquet.

Maar het lijkt erop dat blauw-zwart toch nog niet helemaal klaar is op de transfermarkt. De club kondigde woensdag aan dat er met Dani van den Heuvel een nieuwe doelman is gecontracteerd.

Verder zou Club zijn oog nog hebben laten vallen op een middenvelder. Volgens het Braziliaanse 'Blog do São Paulo' is de club uit West-Vlaanderen geïnteresseerd in Jhegson Mendez.

Mendez is een Ecuadoriaanse middenvelder die bij São Paulo actief is. In Brazilië heeft hij nog een contract tot einde 2025. In Europa deed hij al ervaring op tijdens een uitleenbeurt aan het Spaanse Elche.

Maar Club zou concurrentie krijgen vanuit de Verenigde Staten. San Jose is naar verluidt ook geïnteresseerd. Zijn marktwaarde bedraagt 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.