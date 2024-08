Er is een HERE WE GO! 'Chelsea betaalt 20 miljoen euro voor Penders en heeft meteen de plannen voor de korte termijn klaar'

Het is nog wachten op officieel nieuws uit het Londense of Limburgse kamp, maar de gekende HERE WE GO van Fabrizio Romano is er wél al. Met andere woorden: de deal is in kannen en kruiken.

Mike Penders zet eerstdaags zijn krabbel onder een langdurig contract bij Chelsea FC. De 19-jarige doelman wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan De Smurfen.

🚨🔵 Mike Penders to Chelsea, here we go! Deal in place for 2005 born goalkeeper to join the club from Genk.



Package up to €20m add-ons included, long term deal.



Chelsea see huge potential in Penders.



He’s staying at Genk for season 24/25, heading to London next June. 🇧🇪 pic.twitter.com/5TTzehEEpr