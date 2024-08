Jan Mulder laat geen spaander heel van Union SG-speler: "Dit is voor mij onbegrijpelijk"

Union SG heeft geen goede uitgangspositie kunnen bemachtigen op het veld van Slavia Praag. Het werd 3-1 en dus heeft de club nog heel wat werk in Brussel.

Union SG heeft verrast, en niet op een goede manier. Tegen Slavia Praag liep het duidelijk niet zoals verwacht. Na een uur spelen liepen de Brusselaars al tegen een 3-0 achterstand aan.

Maar er kan veel gezegd worden over hoe dat derde doelpunt viel. Bij een 2-0 achterstand ging doelman Anthony Moris serieus in de fout door de bal naar een tegenstander te spelen.

"Mag ik me even ergeren?", begon Jan Mulder volgens Het Laatste Nieuws. "Die keeper bij dat derde doelpunt, dat is zo ergerlijk. Door het midden, en zo slordig. 'Ach ja, nog een doelpunt tegen.' En dan krijgt hij later nog eens geel ook wegens allerlei nonsens. De discipline moet beter, te beginnen bij die doelman", is Mulder bijzonder scherp.

"Dit is voor mij onbegrijpelijk", gaat de analist verder. "Elke week zie je het, de keeper die een bal door het centrum speelt. En elk weekend vallen er daardoor doelpunten."

"Snappen ze het dan niet? De trainer moet toch nu al tegen Moris hebben gezegd: ‘Dat was de allerlaatste keer dat je dat deed.’ Maar hij doet het zaterdag waarschijnlijk weer", besluit hij.