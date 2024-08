Antwerp houdt jonge Belg van Juventus nauwlettend in het oog: opportuniteit biedt zich aan

Antwerp is nog actief op zoek naar versterkingen. De kans is immers nog groot dat The Great Old nog een paar spelers laat vertrekken. Ook een jonge Belg van Juventus staat op de radar.

Transferspecialist Sacha Tavolieri laat weten dat Joseph Ngonge deze zomer mag vertrekken bij Juventus. Ngonge speelde tot 2020 voor de jeugd van Anderlecht, maar werd daar weggehaald door de Oude Dame. Vorig seizoen speelde de 19-jarige middenvelder voor de beloftenploeg van Juventus, maar een doorbraak bij de eerste ploeg zit er niet meteen in. Juve wil hem dan ook laten gaan. Antwerp houdt hem al een hele tijd in het vizier, maar zij zijn ook niet de enigen. Ook het Zwitserse Basel en het Franse Lens hebben hem op de radar staan. Met een mogelijk vertrek van Mandela Keita, voor wie er momenteel wel nog geen concreet bod is, zou Ngonge een welkome versterking voor het middenveld kunnen zijn. Hij heeft bij Juventus nog een contract tot 2026 en zijn marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro. Antwerp mikt op jonge talenten sinds de geldkraan van Paul Gheysens grotendeels werd dichtgedraaid. Ze willen jongens die ze later met een meerwaarde kunnen verkopen.