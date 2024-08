Done deal: jeugdspeler Anderlecht en Feyenoord duikt op bij ambitieuze Belgische club

Lierse SK wil zich in het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League laten zien en meespelen voor de promotieplaatsen. Heel wat leuke spelers werden al ingelijfd en ook nu is het opnieuw raak met een talentje.

"Lierse bereikte vandaag een akkoord met de 24-jarige flankverdediger Che Krabbendam", liet Lierse weten via de sociale media en op de eigen webstek. Daarmee halen ze een speler met toch al heel wat clubs op zijn cv in huis. "Che genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Feyenoord. Na enkele jaren in de Engelse lagere divisies wil hij zich nu lanceren in België. De kersvers Pallieter kan op meerdere posities uit de voeten", klinkt het bij Lierke Plezierke. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door K.Lierse S.K. (@liersek) "Na een succesvolle proefperiode tekent Che een contract voor één seizoen op het Lisp", is Lierse duidelijk. Bij Anderlecht speelde hij acht jaar in de jeugdreeksen, daarna begon hij aan een tocht door de Engelse reeksen die hem op veel plaatsen bracht. Ambities waarmaken bij Lierse Onder meer Dartford, Chatham en Horsham staan als eerdere clubs op zijn cv. Nu trekt hij naar Lierse, waarmee hij dus zijn terugkeer naar België kan vieren. De ex-speler van Anderlecht en Feyenoord moet de ambitie van de club helpen waarmaken. Voor Lierse was vorig seizoen een vrij teleurstellende jaargang. Dit jaar willen ze hoger mikken en ook proberen mee te spelen in de top-6 en zo kans maken op promotie. Krabbendam kan daarin een schakel worden.