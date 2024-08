Fredberg verrast en hoopt nog steeds op dubbele versterking: grote naam blijft op het lijstje staan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jesper Fredberg zijn transfermercato zit er bijlange nog niet op. De Deense CEO Sports van Anderlecht mikt nog op vier of vijf versterkingen. Die dossiers moeten de komende weken afgehandeld worden. Al zet hij ook hoog in.

Jean Butez blijft nog steeds in de running om de nieuwe doelman te worden, al is de club wel tevreden over de eerste wedstrijden van Colin Coosemans. Butez en Coosemans zouden dan onderling moeten uitmaken wie eerste doelman wordt.

Fredberg zet ook nog steeds zijn zinnen op de komst van Christian Eriksen en geeft het dossier niet op. Fredberg hoopt volgens Het Nieuwsblad dat Kasper Schmeichel en Thomas Delaney daar ook een rol in spelen. De twee ex-spelers zouden de middenvelder kunnen overtuigen.

Hoewel Fredberg alles op alles zet om Eriksen binnen te halen, is de terugkeer van Dennis Praet naar het Lotto Park onwaarschijnlijk. Praet werd overwogen als een optie om meer creativiteit aan het middenveld toe te voegen, maar zijn terugkeer lijkt niet realistisch.

Fredberg richt zijn pijlen daarom op andere mogelijkheden om het middenveld te versterken. Daarom blijft ook Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk nog een target. Het zou zelfs kunnen dat er twee nieuwe middenvelders landen.

Daarnaast wil Fredberg ook nog een tweede, meer ervaren, centrale verdediger halen. En er wordt ook een vervanger voor Francis Amuzu gezocht. Daarvoor staat Tiago Gouveia van Benfica op de radar. De 23-jarige flankaanvaller moet echter 10 miljoen kosten en dat is geen spek voor de bek van paars-wit.