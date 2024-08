Goed nieuws voor KVC Westerlo met oog op wedstrijd tegen Union SG

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo begon enorm goed aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De club pakte, samen met Anderlecht, als enige teams 6 op 6.

KVC neemt het zaterdagavond op tegen Union SG in de Jupiler Pro League. Zo krijgen we een zeer interessant affiche te zien. Westerlo is leider nadat het 6 op 6 pakte

Eerst was er de 3-0 overwinning tegen Cercle Brugge. Een week later konden de Kemphanen opnieuw veel indruk maken door met 2-4 te winnen van KV Mechelen.

Scoren vermogen genoeg dus. Union SG moet terug proberen recht te krabbelen na de Europese domper die het te slikken kreeg deze week.

De thuisploeg krijgt in ieder geval al goed nieuws met oog op de wedstrijd. Westerlo heeft op zijn officiële kanalen laten weten dat de blessure van Luka Vuskovic meevalt en dat hij dus inzetbaar zal zijn.

Bovendien kan de club weer gebruik maken van Griffin Yow, die met de Verendigde Staten actief was op de Olympische Spelen. Verder blijft Jordan Bos nog wel aan de kant met een kwetsuur.