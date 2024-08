Alexandersson zet spelers op scherp na zware nederlaag: "Als één speler dat zou denken..."

De euforie na de 1-2 nederlaag tegen Cercle is snel weer gaan liggen bij KV Kortrijk. De Kerels verloren zaterdagnamiddag zwaar bij promovendus Dender en dat stemt Kortrijk-trainer Freyr Alexandersson allerminst tevreden.

4-1, dat zijn ware cijfers. Zeker als je op voorhand verwacht om te kunnen winnen in Dender. "Ik zal het nooit zomaar accepteren, 4 goals slikken", opende Alexandersson de persconferentie na de partij. "Ondanks... We startten wel goed."

Bak bier voor Nsimba

En daar liegt de IJslander zeker niet. Kortrijk toonde zich gretig met hoge druk. Enkel het aspect kansen creëren lukte niet voor de bezoekers. "Er was goede druk maar zonder kansen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we dicht bij een doelpunt zaten", vond ook de Kortrijk-trainer. "Ze hebben een enorm goed blok staan en offensief toonden ze vandaag enorm veel kwaliteit.'

Je kan er inderdaad niet rond dat Kortrijk in de openingsfase de betere ploeg was maar tegen het canvas werd geslagen door twee prachtige doelpunten van Dender. "Als Nsimba nog eens zo scoort dit seizoen, koop ik hem een bakbier", reageerde Alexandersson cynisch.

© photonews

Reactie

"Het derde doelpunt was een miscommunicatie bij ons maar ook heel slecht verdedigen. Wat me vooral stoorde vandaag was de reactie van de ploeg na het eerste tegendoelpunt. We waren de betere ploeg maar konden het niet meer waar maken."

"Ook na het derde doelpunt, tja... Onderschatting? Ik hoop van niet, ik hoop echt van niet. KV Kortrijk heeft de voorbije twee seizoenen twee keer twee wedstrijden op rij gewonnen. Dan moet je bescheiden zijn. Elke speler die vandaag de tegenstander onderschatte mag eens in de spiegel gaan kijken want dat kunnen we ons als KV Kortrijk echt niet veroorloven."