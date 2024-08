'Dit bedrag strijkt KRC Genk op voor Tolu'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij KRC Genk zijn er enkele spelers op weg naar de uitgang. Tolu Arokodare is daar eentje van, hij zal de club nog heel wat geld opbrengen.

KRC Genk begon slecht aan zijn nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De club pakte 1 op 6 tegen Standard en OH Leuven. Het besef is er dat het beter moet.

Het probleem is net hetzelfde als vorig seizoen. Het ontbreekt Racing Genk telkens weer aan efficiëntie, balbezit heeft de club steeds genoeg.

Dan wordt er vaak naar de spits gekeken. Coach Thorsten Fink blijft het vertrouwen in Tolu behouden, maar die lijkt nu toch op weg naar de uitgang. De spits kan naar Trabzonspor en staat zelf open voor een transfer.

Hij kwam in januari 2023 voor 5 miljoen euro over van Amiens SC. Volgens Het Laatste Nieuws wil de Turkse club nu 7 miljoen euro betalen voor de spits.

In totaal speelde Tolu 65 wedstrijden voor de Limburgers waarin hij 16 keer kon scoren en goed was voor vijf assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 5,5 miljoen euro geschat.