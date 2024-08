'Maakt Dessers opnieuw een transfer? Goede prestaties bij Rangers gaan niet onopgemerkt voorbij'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cyriel Dessers (29) verhuisde al bijna elke zomer van club en speelde al bij clubs in België, Nederland, Italië en Schotland. Maakt hij deze zomer opnieuw een transfer?

De voorbije tien jaar speelde Cyriel Dessers bij maar liefst negen verschillende clubs. Vorig seizoen belandde hij bij het Schotse Rangers. Met Philippe Clement heeft hij nu een Belgische coach en krijgt hij ook kansen.

Deze week scoorde Dessers in de derde voorronde van de Champions League nog een belangrijke gelijkmaker tegen Dynamo Kiev. Op de tweede speeldag in de Schotse Premiership scoorde Dessers zaterdag ook tegne Motherwell.

Dessers terug naar Italië?

De goede prestaties van Dessers zijn echter niet onopgemerkt voorbij gegaan. Volgens het Italiaanse Tuttomercatoweb staat Dessers in de belangstelling van het Italiaanse Cagliari, dat vorig jaar 16de eindigde in de Serie A.

De vraag is echter of Rangers zal meewerken aan een transfer van Dessers. Het betaalde vorig jaar 5 miljoen euro voor de Belgische Nigeriaan aan het Italiaanse Cremonese, waar Dessers zeven keer scoorde en twee assists gaf in 27 wedstrijden.

En ook bij Dessers zelf zal een terugkeer naar de middenmoot in Italië misschien niet zo aantrekkelijk klinken. Zeker omdat hij met Rangers ook nog altijd kans maakt op de groepsfase van de Champions League.