Na maanden blessureleed krijgt KRC Genk een kwaliteitsinjectie: "Ik heb er lang naar uitgekeken"

KRC Genk sprong op en over Club Brugge op zondag. Blauw-zwart kwam 0-2 op voorsprong, maar gaf die volledig uit handen waardoor de Limburgers met 3-2 wonnen.

KRC Genk heeft 4 op 9 gepakt na de 3-2 overwinning tegen Club Brugge. Een spectaculaire wedstrijd eindigde in het voordeel van Genk nadat Club een dubbele voorsprong uit handen gaf.

"Ik denk dat we niet veel hebben weggegeven, buiten die twee doelpunten. We voerden goede pressing uit in de eerste helft en hadden een paar kansjes", begon kapitein Bryan Heynen na afloop.

"Het is goed dat de ploeg is blijven geloven en dat we drie punten pakken", gaat hij verder. Een strafschopdoelpunt van Jarne Steuckers leidde de comeback in.

Normaal gezien trapte Heynen altijd de strafschoppen, maar die is in de pikorde gezakt zo blijkt. "Ik zit zonder matchritme. Er is ook een lijst die voor de wedstrijd wordt opgesteld", vertelde hij.

Uiteindelijk volgde die 3-2 overwinning nadat ook Tolu en Hrosovsky hun namen op het scorebord konden zetten. "Het is nooit makkelijk om terug te komen van 0-2 tegen Club Brugge. Het is mooi dat iedereen bleef geloven. De fans zijn erachter blijven staan en dat hielp."

Wat een wedstrijd voor Heynen om zijn comeback in te maken

Heynen keerde na lange tijd terug op het veld. Zijn laatste wedstrijd was die tegen KVC Westerlo aan het einde van het reguliere seizoen vorig jaar.

"Goed, ik heb er lang naar uitgekeken. Ik ben erg blij om terug te zijn. Ik voel me goed, alleen heb ik fysiek nog wel een kleine achterstand", vertelde hij.