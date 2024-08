📷 Na racistische groet op Standard: Sfeergroep haalt hard uit naar Club Brugge en neemt drastisch besluit

De wedstrijd tussen Standard en Club Brugge werd vorig weekend ontsierd door een racistisch incident. Supporters van blauwzwart brachten er een racistische groet.

Terwijl Standard een actie hield tegen racisme vonden supporters uit de omstreden fanclub North Fanatics 2013 er niet beter op om een racistische groet te brengen. Dat leidde tot veel protesten. Club Brugge greep onmiddellijk in en deelde de nodige stadionverboden uit na de Kühnen-groet.

De fanclub laat nu weten dat ze stoppen met sfeeracties. Dat staat te lezen op de sociale media van North Fanatics 2013. Ze halen ook fors uit naar Club Brugge.

“Via deze weg willen wij, North Fanatics 2013, laten weten dat we stoppen als groep met alles betreffende sfeer en acties op alle wedstrijden van Club. Met heel veel spijt in het hart, moeten we deze beslissingen nemen”, klinkt het.

“Club heeft onder leiding van de media ons gedwongen dit te doen. Dit werd bekrachtigd met dreigementen om ons gerechtelijk en financieel te sanctioneren, waardoor voor ons de keuze is gemaakt. Of deze beslissing tijdelijk is of voorgoed, zal de toekomst uitwijzen, maar op deze manier kunnen wij niet verder.”

“Er zijn gesprekken geweest waarbij gebleken is dat de waarden en normen van ons niet meer stroken met die van Club, los van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Geld is al langer hoofdzaak geworden in Brugge en de term ‘volksclub’ al lang vervaagd”, staat er onder andere te lezen

Het volledige statement kan je hieronder op de sociale media van de fangroep lezen.