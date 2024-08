KRC Genk is niet rouwig om vertrek van speler: 'Nieuwe uitdaging gevonden'

Volgens Het Nieuwsblad legt Alieu Fadera vandaag zijn fysieke testen af in Italië. De aanvaller staat op het punt om een contract te tekenen bij Como. Racing Genk zou aan deze deal vijf miljoen euro plus bonussen overhouden.

De 22-jarige Gambiaan ontbrak gisteren nog in de selectie voor de topper tegen Club Brugge. Toen werd al duidelijk dat de aanvaller op het punt stond de club te verlaten.

De aanvaller werd vorig seizoen nog voor zo’n 4 miljoen euro overgekocht van Zulte Waregem. Mede door veel blessureleed kon Fadera nooit echt overtuigen in Genk. De drie doelpunten in 37 wedstrijden waren dan ook een van de weinige hoogtepunten van de Gambiaan in Limburg.

Nu trekt Fadera dus naar Como. De Italiaanse club promoveerde vorig seizoen van de Italiaanse tweede klasse naar de Serie A.

Bij Como zal Fadera getraind worden door Cesc Fàbregas. In de zomer versterkte de club zich al met wereldsterren zoals Pepe Reina en Raphael Varane.

🇬🇲 More news on Alieu Fadera from #KRCGenk to #Como 1907.

✈️ Gambian left winger flies on Monday from 3.35pm Belgium time for Milano Linate and will arrive late in the afternoon after what he will proceed to medical tests and complete his move to #SerieA side.



🔐 Agreement… pic.twitter.com/RAHU0qeGw5