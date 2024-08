OFFICIEEL: Atlético Madrid heeft dé transfer van de zomermercato te pakken

Atlético Madrid heeft dé transfer van de zomermercato gerealiseerd. De Spanjaarden betalen net geen honderd miljoen euro om Julian Alvarez naar Madrid te halen.

Julian Alvarez gaat voor Atlético Madrid voetballen. De transfer werd vanmiddag officieel bekend gemaakt.

De Argentijn - Alvarez was de voorbije weken nog actief op de Olympische Spelen - heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor zes seizoenen. Hij zal rugnummer negentien dragen.

Araña: un nuevo universo rojiblanco pic.twitter.com/q2VwcEvJKe — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

The Amazing Julián pic.twitter.com/B2bipZivgA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Los Colchoneros betalen alvast de volle pot voor Alvarez. Atlético Madrid stort - voor alle duidelijkheid: bonussen incluis - 95 miljoen euro op de bankrekening van Manchester City.

Bij The Citizens had Alvarez dan wel nog een toekomst, maar de aanvaller was het beu om in de schadus van Erling Braut Haaland te voetballen. Uitzicht op verandering was er niet.

Hoe verliep de transfer van Julian Alvarez naar Atlético Madrid?

Voor de volledigheid: Atlético zette de transfer zelf nog eventjes op de helling met het contractvoorstel voor Alvarez. Uiteindelijk kon Diego Simeone de plooien eigenhandig gladstrijken.