Patrick Goots waarschuwt Royal Antwerp FC na klinkende overwinning

Royal Antwerp FC pakte afgelopen weekend uit. De troepen van Jonas De Roeck wonnen met 6-1 van STVV.

Zes doelpunten scoorde Royal Antwerp FC tegen STVV en de score had zelfs nog wat hoger kunnen oplopen. Een opvallend aantal, want ook een jaar geleden op de tweede thuiswedstrijd scoorde The Great Old zes keer, toen tegen KV Kortrijk.

Een doelpunt kan Jakob Ondrejka bevrijden zei Goots eerder dit seizoen en dat gebeurde ook tegen STVV. De Zweed liet een eerste hattrick achter zijn naam zetten.

“Vooral zijn eerste goal – hoe hij die bal met de binnenkant van de voet naar de verste paal ‘brosseerde’ – was van prachtige makelij. Zo maakte ik ze in mijn tijd ook graag. Het vertrouwen van Ondrejka zal een flinke boost hebben gekregen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Al tempert Goots ook het enthousiasme. “Toch mogen we deze prestatie niet overroepen. STVV liet achterin véél steken vallen. De Truiense doelman Jo Coppens kende niet zijn beste dag, om het zacht uit te drukken.”

Ook Antwerp had zijn zwakke plekken, zo zag Goots. “STVV strafte de ruimte achter Costa, maar vooral in de rug van Bataille, niet af. Tegen Club Brugge volgende week zullen de flanken toch beter moeten staan. Kleppers als Nusa en Skov Olsen moet je die ruimte niet geven.”