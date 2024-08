Toen waren ze nog met twee: 'Genk-sterkhouder heeft akkoord met deze twee clubs en wacht op groen licht van Limburgers om koffers te pakken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mark McKenzie is helemaal klaar om zijn transfer te maken. De verdediger van KRC Genk trekt naar de Bundesliga. Alleen is zijn toekomstige werkgever nog geen zekerheid.

Sacha Tavolieri weet dat de transfer van Mark McKenzie héél dichtbij is. De verdediger liet KRC Genk enkele weken geleden al weten dat hij toe is aan een nieuw avontuur.

Bovendien had Genk geen andere optie dan meegaan in dat verhaal. Het contract van McKenzie loopt aan het einde van dit seizoen af. Een nieuwe overeenkomst zat er op geen enkel moment in.

RSC Anderlecht informeerde naar de voorwaarden van McKenzie, maar het prijskaartje - Transfermarkt schat de marktwaarde op zes miljoen euro - was geen spek naar paars-witte bek. Bovendien was Genk niet van plan om hem naar een rechtstreekse concurrent te laten vertrekken.

Enkel VfL Wolfsburg en VfB Stuttgart zijn nog in de running om McKenzie binnen te halen. De 25-jarige Amerikaan heeft een mondeling akkoord met beide teams, maar heeft wel een voorkeur.

Voor welke club gaat Mark McKenzie KRC Genk verlaten?

Stuttgart beschikt over de beste papieren om McKenzie binnen te halen. Maar het is uiteindelijk Genk dat over het laatste woord beschikt. Ook De Smurfen willen boter bij de vis. Wint de hoogstbiedende uiteindelijk het pleit?