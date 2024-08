Analist duidt het achterliggende probleem bij Club Brugge aan en daar heeft het sportieve bestuur zijn hand in

De nervositeit bij Club Brugge heeft na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen alweer een hoogtepunt bereikt. Een 1 op 9, dat was zowat hun ergste nachtmerrie, ook bij het bestuur. Analist Wim De Coninck ziet dat blauw-zwart in dezelfde gewoontes als vorig seizoen hervalt.

Tegen Genk had Club immers - gevleid - een 0-2-voorsprong bij elkaar gevoetbald. "Dat je die voorsprong nog weggeeft, dat is echt godgeklaagd", zegt De Coninck streng bij Sporza. "We zagen hetzelfde probleem als vorig jaar: op voorsprong komen, niet meer voetballen en zich terugtrekken."

"Dat is iets wat vorig jaar onder Deila elke keer gebeurde en waarbij de fans zich afvroegen hoe dat telkens mogelijk was. Hayen had nochtans gezegd dat ze om het even wat zouden blijven voetballen."

Club heeft te veel kernspelers

Zondag was het echter Genk dat begon te voetballen in de slotfase en Club wegdrukte. "Nusa en Skov Olsen brachten tegen Genk wat flitsen, maar die kwamen er toch veel te weinig. Jutgla moet het dan komen rechttrekken, maar ... Ze hebben te veel kernspelers. Het is moeilijk om daar het beste elftal uit te destilleren", vindt De Coninck.

Die kern zal nog wat afgeslankt worden, maar het is inderdaad wel zo dat Hayen heel veel spelers moet teleurstellen. Al wordt de trainer nog wel gespaard na het krediet dat hij vorig seizoen opbouwde.

"Maar je ziet dat er nu ook bij Hayen wat vraagtekens rijzen en dat zal hij wel beseffen. Toen hij overnam, was het allemaal hoera, nu gaat het snel de andere richting uit. Trek dit nog maar eens recht, hé."