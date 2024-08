Club Brugge-icoon gaat tegen de stroom in en heeft een tip voor Bart Verhaeghe: "Dat is de reinste waanzin!"

Club Brugge verkeert in crisis. Nicky Hayen moet een perfect parcours rijden met blauw-zwart om ook na de interlandbreak nog op de bank te zitten. Georges Leekens vindt het allemaal fel overdreven.

Club Brugge is het seizoen gestart met een povere één op negen. De Belgische landskampioen speelt komende zondag tegen Antwerp FC met het mes op de keel. Al heeft Bart Verhaeghe een héél duidelijk ultimatum gesteld voor de komende drie wedstrijden.

"Club Brugge is het aan zijn status inderdaad verplicht om te winnen tegen Antwerp", aldus Georges Leekens in Het Nieuwsblad. "Maar het is de reinste waanzin om Nicky Hayen op dit moment in vraag te stellen."

"De coach heeft het tij ook vorig seizoen nog kunnen keren na het ontslag van Ronny Deila", aldus de voormalige sterkhouder én coach van blauw-zwart. "Hayen zal het wel gekeerd krijgen. Maar akkoord, het is vervelend."

Leekens heeft dan ook een tip voor Bart Verhaeghe. "De voorzitter moet zich op dit moment nog niet te ongerust maken. Binnenkort vindt Club Brugge het voetbal en de waarden terug en valt alles opnieuw in de juiste plooi."

Hoe kijkt Georges Leekens naar de slechte start van Club Brugge?

"Bovendien heeft Club Brugge recht op een beetje tijd na een lang seizoen, een EK én een voorbereiding met veel nieuwe gezichten", besluit Leekens. "Al ben ik het er wél mee eens dat de resultaten niet eindeloos mogen uitblijven."