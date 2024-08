Club Brugge pakt weeral de absolute jackpot: Nusa op weg naar Duitse topclub

Volgens Sacha Tavolieri heeft Leipzig een bod van 25 miljoen euro uitgebracht op Club Brugge-speler Antonio Nusa.

Voor de Noorse aanvaller ligt een vijfjarig contract klaar en er zou al een persoonlijk akkoord zijn tussen beide partijen. Leipzig lijkt hiermee de opvolger voor Dani Olmo gevonden te hebben.

Leipzig is niet de enige Duitse club die aan de mouw trekt van Nusa. Ook Dortmund heeft interesse in de jonge aanvaller.

Toch lijkt het erop dat Nusa hoogstwaarschijnlijk zal tekenen voor de club van Lois Openda. Er zou een contract klaarliggen tot 2029. De medische testen zullen plaats vinden in de loop van de dag. Later meer.

Met deze transfer verliest Club Brugge meteen een belangrijke speler. De 19-jarige Noor speelde in totaal 86 wedstrijden voor Blauw-Zwart, waarin hij zeven keer scoorde. Afgelopen seizoen werd hij zelfs nog kampioen met Brugge.

