Hein Vanhaezebrouck doet opmerkelijke onthulling van wat Timmy Simons veranderde bij Westerlo: "Het was Club Med"

Timmy Simons heeft als nieuwe trainer van Westerlo 9 op 9 gepakt met de Kempenzonen. Dat is een straffe prestatie. Kersvers analist Hein Vanhaezebrouck heeft inside informatie over wat Simons als eerste aanpakte in vergelijking met vorig seizoen.

Westerlo kwam vorig seizoen in de problemen en dat is volgens Vanhaezebrouck grotendeels te wijten aan het feit dat de spelers gepamperd werden. "Het was daar vorig seizoen blijkbaar als in een Turkse all-in", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Spelers hoefden niet eens zelf achter hun koffietje te gaan naar de automaat. Vroegen ze erom, dan werd hen dat gebracht. Voor sommige spelers leek het wel Club Med. Simons heeft daar orde op zaken gesteld, zo hoor ik. Als je spelers te veel pampert, vergeten ze wel eens dat ze het op een veld helemaal zelf moeten doen."

Geleden van Milicevic bij Gent dat ik zo'n perfecte vrije trap zag

Simons maakt indruk met zijn manier van werken. "Timmy Simons blijkt in alles full gas. In hoe hij werkt, aandacht besteedt aan de voeding, aan het medische. Hij heeft onder Michel Preud'homme gewerkt, in Duitsland gespeeld. Er heerst daar nu een topsportklimaat - met twee fulltime koks - omdat Simons heel veeleisend is."

En op het veld heeft hij ook aanpassingen gemaakt. "Dat zie je aan de nieuwe rol van Haspolat bijvoorbeeld, die een geweldige traptechniek blijkt te hebben. Die zagen we vorig seizoen niet omdat Madsen alle standaardsituaties voor zijn rekening nam."

"Madsen bracht die ballen wel, maar trager. Haspolat heeft meer power. Het moet geleden zijn van Milicevic bij AA Gent dat ik nog zo'n perfecte vrije trap zag."