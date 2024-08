Standard ziet af: 'Overbodige spelers raken maar niet verkocht'

Standard Luik wil af van hun centrumspits Stipe Perica. De lange spits kon afgelopen seizoen niet overtuigen in Luik en scoorde slechts zes keer in 38 wedstrijden.

Volgens Le Soir heeft Standard een bod van het Sloveense NK Celje afgewezen. De transferwaarde van de Kroatische spits bedraagt volgens Transfermarkt 450.000 euro.

Daarnaast schrikt het hoge salaris van de 29-jarige spits veel clubs af. Zo haakte het Nederlandse NAC Breda af vanwege het te hoge salaris.

Standard wil ook graag af van doelman Arnaud Bodart. De 26-jarige Belg verdient te veel en de club kan het transfergeld goed gebruiken. Tot nu toe heeft de club echter nog geen concreet bod ontvangen voor Bodart.

Het is voor Standard zeer belangrijk om de hoge lonen van beide spelers kwijt te raken. De transferinkomsten zijn zeer welkom, aangezien de 777 Partners de Rouches heeft opgezadeld met aanzienlijke schulden.

