Reactie Verschaeren haalt schouders op: "Als ik op mijn beide oren kan slapen, is er iets niet goed"

Yari Verschaeren is het seizoen niet slecht begonnen. Hij had een assist voor de winst tegen Antwerp en zorgde met een heel mooie pre-assist op Stroeykens mee voor de 1-0 tegen OH Leuven. Het zal moeten, want Jesper Fredberg is nog op zoek naar middenvelders.

Verschaeren maakt er zich echter niet al te veel zorgen over. "Ik heb hier nog nooit anders gekend", zegt hij over de mogelijke komst van een extra creatieve middenvelder. Christian Eriksen wordt nog steeds genoemd in dat verband. "Elk jaar worden hier nieuwe spelers gehaald, ook voor mijn positie. Als ik op mijn twee oren kon slapen, zou dat niet goed zijn. Dat zorgt niet voor extra stress. Elk jaar is er concurrentie en elk jaar maak ik toch vrij veel minuten hé. Dat betekent toch dat ik me bewijs aan de coach." Die coach gaf hem bij afwezigheid van Jan Vertonghen ook de aanvoerdersband. “Het was de eerste keer dat ik de band van bij de aftrap mocht dragen”, zei hij met de glimlach. “Ik had het wel verwacht want in de voorbereding droeg ik hem ook als Vertonghen er nog niet bij was." "Het is een hele eer. Maar ik verander er niet door. Ik zal niet ineens meer beginnen spreken of dingen beginnen coördineren, daar zijn andere spelers voor. Ik wil vooral met mijn voeten spreken.” Dat er nog transfers zullen komen, staat vast. "Maar het is niet aan mij om daarover te praten. Er zijn hier nu vooral veel jongens van vorig seizoen en toen deden we het toch vrij goed. Als er versterking kan komen, zoveel te beter."