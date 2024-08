Done deal: Beerschot heeft beslissing genomen over jeugdproduct

Beerschot had jeugdspeler Axl Van Himbeeck twee jaar geleden een profcontract gegeven, een week nadat hij zijn debuut maakte tegen Lierse. De toen 17-jarige middenvelder wordt nu op 19-jarige leeftijd uitgeleend.

Van Himbeeck speelt al sinds zijn 14de voor Beerschot. "Ik ben trots op de ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Dat ik tegen Lierse mijn profdebuut mocht maken, was tot nu toe één van de mooiste momenten als voetballer."

"De weg is nog lang en ik blijf er rustig onder, maar ik wil dit goede gevoel vasthouden en de komende tijd de volgende stappen zetten in mijn ontwikkeling", zei Axl Van Himbeeck bij het tekenen van zijn profcontract bij Beerschot.

Uitleenbeurt aan Helmond Sport

Twee jaar later is duidelijk dat de weg inderdaad nog lang is. Hij had het af en toe moeilijk om helemaal door te breken en dus hebben ze bij Beerschot laten weten dat ze hem zullen uitlenen aan het Nederlandse Helmond Sport.

Beerschot leent Axl Van Himbeeck uit aan Helmond Sport. Veel succes in Nederland Axl!



Lees meer op onze site.#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 14, 2024

In de afgelopen twee seizoenen speelde hij 27 wedstrijden voor de A-kern van Beerschot en zweefde hij tussen de A-ploeg en de B-ploeg. Op het hoogste niveau lagen er mogelijk nog minder speelminuten op hem te wachten.

"Dit seizoen speelde Van Himbeeck nog niet. Beerschot leent hem nu uit aan Helmond Sport om hem extra speelminuten te gunnen bij een profclub. Zo hoopt de club dat Axl verder kan ontwikkelen. Beerschot wenst Axl veel succes bij Helmond Sport", aldus Beerschot op haar webstek.