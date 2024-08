Cuesta verrast met enkele klare uitspraken over KRC Genk en transfers

Amper 25 jaar oud is Carlos Cuesta, maar hij begint wel aan zijn zesde seizoen bij KRC Genk. Zijn doelstellingen zijn alvast duidelijk.

Heuglijk nieuws voor Carlos Cuesta: de speler van KRC Genk werd afgelopen vrijdag papa van een flinke zoon, Paolo. Ondertussen moet er echter ook gevoetbald worden en de Colombiaan wil alvast dat de dingen vooruitgaan.

“Zoals altijd willen we ten eerste onze plaats in Play-off 1 veiligstellen, want daar horen we simpelweg thuis, zeker met de huidige kern. Er zijn een aantal kwaliteitsvolle spelers bijgekomen en we zijn stevig aan het trainen, dus ik verwacht dat we ongetwijfeld beter doen dan de vijfde plaats van vorig jaar”, is hij heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Tegelijkertijd beseft hij ook dat het nog een tijdje zal duren vooraleer het team op zijn best zal draaien, maar hij heeft er het volste vertrouwen in. Eén ding kan hij niet, in tegenstelling tot sommige ploegmaten: volop bezig zijn met een transfer.

“Dat laat ik over aan andere mensen. Als voetballer wil ik dagelijks professioneel met mijn job bezig zijn. Als je constant aan een transfer denkt of aan de interesse van andere clubs, is het onmogelijk om de focus te houden. Bovendien ben ik momenteel maar op één ding gefocust, mijn gezin.”

Cuesta is er ook van overtuigd dat er dit jaar spelers zullen ontbolsteren bij KRC Genk. “Uiteraard denk ik dan meteen aan Karetsas, maar ik verwacht ook veel van Bonsu Baah. Hij is technisch onderlegd en heeft een fantastische dribbel. Daarmee kan hij tegenstanders doen twijfelen. Bovendien heeft hij een geweldig hard schot in de benen.”