Nicky Hayen doet ferme knieval bij Club Brugge na mislukte seizoensstart

Club Brugge zit in een moeilijke periode. Het begon aan de competitie met 1 op 9 en trainer Nicky Hayen wil het tij snel keren.

We mogen wel stellen dat het crisis was bij Club Brugge na de verloren Supercup en één gelijkspel en twee nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League.

De vleugels waarmee Nicky Hayen blauwzwart vorig seizoen onverhoopt aan de landstitel hielp leken plots helemaal afgesneden. Maar de trainer van Club Brugge wil hard terugslaan.

Hij kijkt vooral vooruit naar de topper tegen Royal Antwerp FC. “Ik kijk er enorm naar uit, net omdat we in een mindere periode zitten. Die is achter de rug, we willen er niet meer op terugkomen”, is hij heel kordaat.

Hayen spreekt van een ‘stop-principe’ dat werd toegepast. “Een lijn getrokken onder die vier matchen en de Supercup. Alles goed geanalyseerd en een plan gemaakt. Verhelderende gesprekken met het management enerzijds en de spelersgroep anderzijds.”

Hayen doet meteen ook een knieval. “Ook wij hebben fouten gemaakt. Die gesprekken, dat waren voetbalinhoudelijke dingen die intern blijven. Maar als ik één iets moet benoemen, dan is het dat ik na de match in Genk te hard ben geweest in mijn analyse”, klinkt het verrassend.

Volgens Hayen hebben de spelers de gesprekken geapprecieerd en was er ook meteen op training een reactie te zien.