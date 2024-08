Besnik Hasi heeft meer dan duidelijke boodschap voor zijn bestuur: "Pisnijdig was ik"

Besnik Hasi tekende deze zomer onverwacht bij in Mechelen. De succescoach van vorig seizoen is echter niet blij op dit moment. Hij verwacht versterkingen en snel, want hij is absoluut nog niet tevreden met de kern die hij heeft.

Hasi kan geen beloftes doen aan de hand van de kern die hij nu heeft. En hij is duidelijk over wat hij nog nodig heeft. "We hebben een aantal goeie voetballers, maar we zijn op dit moment niet competitief genoeg. Ik zie wat ik zie. We missen nog twee centrale verdedigers en twee spitsen om mee te kunnen doen", zegt hij in GvA.

Hasi zag de concurrentie zich immers wel versterken. "Bij Westerlo installeerde Simons discipline. Ze hebben daar de twee beste backs van de competitie: Reynolds op rechts en op links zijn Bos of Rommens evenwaardig. Veel intensiteit, grote motor... Niemand heeft zo’n vleugels."

"OH Leuven haalde Verstraete, Balikwisha, Biron… Als je Banzuzi en Thorsteinsson op de bank kan laten tegen Anderlecht: dan heb je kwaliteit… Ik ben niet zo happy."

Bij Mechelen zag hij quasi zijn hele verdediging vertrekken. "Zo was ik pisnijdig toen David Bates vertrok naar Standard. Dat was niet de afspraak. Hij had zijn goeie passes teruggevonden, kon man op man spelen. Ik vind dat je een speler ook aan zijn contract moet durven houden."

Met Lauerbach heeft hij ook maar één spits ter beschikking. Hasi vindt dat er genoeg geld is binnengekomen voor Tim Matthys iets te laten doen op de transfermarkt. "Je kunt als club wel ambities uitspreken en dromen van Play-Off 1, maar je moet je kern daar dan ook naar bouwen. Ik wacht af wie er nog zal neerstrijken de volgende weken."