Jelle Vossen heeft stevige boodschap voor Essevee-bestuur en is glashelder over Lierse: "Dat is wel duidelijk"

Jelle Vossen gaat er op zijn 35ste nog eens voor. Hij en Essevee bekampen Lierse op de eerste speeldag van de Challenger Pro League.

Op de social mediakanalen van Zulte Waregem blikt Vossen in een video vooruit naar die match van zondagavond. "Het mag heel snel zondag zijn. We hebben er een heel lange voorbereiding op zitten. Op de duur gaan die oefenwedstrijden wel een beetje vervelen. Dan wil je gewoon aan het echt werk beginnen."

Iedereen staat dus te trappelen aan de Gaverbeek. "De goesting is heel groot bij iedereen om aan het seizoen te beginnen. Op fysiek vlak zijn we zeker honderd procent klaar. Op bepaalde posities moet er nog wat bij komen. Dat is wel duidelijk voor iedereen", hoopt Vossen dat vooral het bestuur van Zulte Waregem het begrepen heeft.

Vossen is op zijn hoede

"Met de jongens die we voorhanden hebben, hebben we goed gewerkt." Al bij al was het dus toch een vruchtbare voorbereiding. Dat is maar best ook, want de eerste tegenstander is versterkt uit de transferperiode gekomen. "Ik denk dat Lierse sterker is dan vorig seizoen, toen we op de laatste speeldag vlot van hen wonnen."

Op de vooravond van de competitiestart blikt Jelle Vossen vooruit op de wedstrijd tegen K Lierse SK.



— SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) August 17, 2024

"We mogen die ploeg zeker niet vergelijken met de ploeg die we zondag zullen bekampen", roept Vossen op om niet over te gaan tot onderschatting. "Ze hebben heel veel kwaliteit bijgehaald en hebben heel veel snelheid vooraan. Het is een hele lastige tegenstander, we zullen zeker op ons best moeten zijn om hen te verslaan."

Zondagavond afspraak aan de Gaverbeek

Zulte Waregem en Lierse beginnen zondagavond om 19u15 aan hun nieuw seizoen in de Challenger Pro League.