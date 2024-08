Twee maten en gewichten? Afgekeurde goal van Dender doet denken aan geldige goal van Club Brugge

Opmerkelijk beeld vandaag tijdens het duel van Dender tegen STVV. Een afgekeurd doelpunt van Dender doet denken aan een geldige goal van Club Brugge vorig seizoen.

In de 75ste minuut in het duel tussen STVV en Dender sprong Nsimba voor de bal, toen doelman Kokubo de bal van uit zijn handen wilde uittrappen. De bal maakte een mooie boog en verdween netjes in het doel van de Japanner.

Het stond toen 3-2 voor STVV, maar het feestje van de gelijkmaker ging niet door. De scheidsrechter besliste dat het doelpunt afgekeurd moest worden door de actie van Nsimba.

Het voorval doet denken aan de wedstrijd van 21 april laatstleden tussen Union SG en Club Brugge. Anthony Moris trapte toen de bal uit, maar deed dat tegen Hugo Vetlesen. De bal verdween in doel en die goal werd goedgekeurd.

Moris schreeuwde moord en brand. Hij werd naar eigen zeggen gehinderd door Vetlesen, waardoor die kon scoren. De doelman van Union SG vond dat het doelpunt nooit goedgekeurd mocht worden. Blauwzwart won die wedstrijd met 1-2.

Achteraf was er heel veel te doen over die fase. Het Referee Department hinderde Vetlesen de doelman niet en werd het doelpunt geheel terecht goedgekeurd. We zijn dan ook benieuwd of er een reactie zal komen op de afgekeurde goal van Dender.

Alles gaat over de afstand tussen de doelman en de speler. Die moet 2 meter zijn. De scheidsrechter in de match van vandaag floot de actie af, vooraleer de bal in doel ging, waardoor de VAR niet meer kon tussenkomen.