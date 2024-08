Wouter Vrancken kan niet anders dan vraagtekens zetten bij twee spelers: "Het wordt kort dag"

Veel tijd om te genieten en te recupereren is er niet voor KAA Gent. Zondag wacht een duel met de ongeslagen leider Westerlo.

KAA Gent wist zich donderdagavond te plaatsen voor de play-offs van de Conference League. De ploeg van trainer Wouter Vrancken moest daarvoor tegen Silkeborg wel de volle 120 minuten spelen. Niet ideaal voor KAA Gent.

“Ideaal is het niet omdat je maar twee rustdagen hebt. Drie rustdagen, daar los je in principe alles mee op, twee is net te kort. We gaan moeten zien wie klaar is om te spelen zondag”, vertelt Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

Sven Kums moest naar de kant met een kuitblessure. “De dag na de match kan dat redelijk goed zijn, maar twee dagen erna weet je pas of het echt goed zit. Dan zijn we al op de vooravond van Westerlo. Hij is op tijd gestopt, laat dat duidelijk zijn, maar het blijft afwachten.”

Ook bij Max Dean zijn er vraagtekens. Hij speelde de hele partij. “Hij ging normaal gezien maar een uur spelen, maar het werd het dubbele. Hij heeft enorm veel gelopen, meer dan 15 kilometer. Ik vond het echt indrukwekkend, Max kan een paar keer per match door een muur heen, maar zondag wordt kort dag.”

Westerlo zit in een goede flow, dat is totaal wat anders dan de Buffalo’s. “Er waait een nieuwe wind in Westerlo. Eens je in die flow zit, kan je die makkelijker vasthouden. Het is een ploeg die mooi voetbal brengt en met dat vertrouwen zitten ze in een sneeuwbaleffect.”