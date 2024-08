Routinier ziet groot probleem met U23-teams in Challenger Pro League: "Zij willen hen pijn doen"

Voor het derde seizoen nemen de U23-teams het op tegen "volwassen" teams van de Challenger Pro League en amateurdivisies. Dorian Dessoleil werd kort bij de U23 van Antwerp ingedeeld en benadrukt een belangrijk punt.

Vorig seizoen, toen hij uit de A-kern van Antwerp werd gezet, maakte Dorian Dessoleil kort deel uit van de U23-kern van de Great Old, die toen in de D2 VV speelde. Hij speelde slechts 5 wedstrijden, maar had natuurlijk een rol als "grote broer" voor de jonge Antwerpenaren.

Dit seizoen, met Francs Borains, zal Dessoleil tegen verschillende U23-teams spelen, en hij heeft een gemengd oordeel over het onderwerp. "Het is moeilijk te beoordelen. Het feit dat er bijna alleen maar jongeren zijn, is niet per se in hun voordeel", legt hij uit terwijl hij zijn gedachten verder toelicht.

"Ze spelen tegen volwassenen die er genoegen in scheppen om hen hard aan te pakken. Deze spelers zien 'jonkies' die uit grote clubs komen, die profcontracten hebben, die misschien meer verdienen dan zij, terwijl zij soms overdag moeten werken", legt Dorian Dessoleil uit.

"En als jongeren van 16-17 jaar spelen tegen volwassenen die hen pijn willen doen, is dat moeilijk. Maar het idee van de bond is geweldig", benadrukt de verdediger van Francs Borains echter. "Het is belangrijk om meer jongeren in het eerste team te kunnen brengen."

"Als je alleen maar tegen jongeren speelt, ontwikkel je je niet echt op het gebied van spelintelligentie, je speelt vaak tegen dezelfde spelers... Maar ik zou zeggen dat het misschien nodig is om het aantal ervaren spelers in de U23-kernen te vergroten", besluit de oud-speler van Charleroi en Antwerp.