Voormalig sterkhouder van Anderlecht is op weg naar Saoedi-Arabië

Wesley Hoedt staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn carrière met een overgang naar Saoedi-Arabië. Volgens berichten in de Saoedische media heeft de club Al Shabab interesse om de Nederlandse verdediger over te nemen van het Engelse Watford.

Een mogelijke transfer naar de Saoedische competitie zou een opvallende wending zijn voor Hoedt, die al een uitgebreide internationale loopbaan heeft opgebouwd. Hoedt begon zijn professionele carrière bij AZ in Nederland, waarna hij in 2015 de overstap maakte naar het Italiaanse Lazio. Zijn prestaties daar leverden hem een transfer op naar de Premier League, waar hij tekende bij Southampton. Vervolgens had hij korte periodes bij Celta de Vigo, Antwerp en RSC Anderlecht, voordat hij in 2022 naar Watford verhuisde. Hoedt heeft ook zes selecties voor Oranje op zijn palmares staan. Hoewel hij niet meer tot de vaste kern van Oranje behoort, blijft hij een ervaren speler met een indrukwekkend CV. Een mogelijke overstap naar Al Shabab in Saoedi-Arabië zou Hoedt een nieuw avontuur bieden in een competitie die de afgelopen jaren steeds meer internationale sterren aantrekt. Als de transfer doorgaat, zou hij zich bij een groeiende lijst van Europese spelers voegen die voor het lucratieve aanbod van de Saoedische Pro League kiezen.